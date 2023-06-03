Экс-вратарь «Спартака» Гашек призвал задавать вопросы на политических темы россиянам

Бывший голкипер «Спартака» Доминик Гашек призвал журналистов задавать вопросы политического характера россиянам и белорусам.
Доминик Гашек уверен, что сотрудники СМИ должны чаще спрашивать о политической ситуации в мире у Александра Овечкина, а также других спортсменов из РФ и Белоруссии. Соответствующее мнение олимпийский чемпион выразил в социальных сетях.
«Наконец-то. Если для СМИ, журналистов жизнь дороже любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча!» — написал Гашек.
Ранее бывший вратарь «Спартака», осудивший проведение специальной военной операции ВС РФ на Украине, призывал руководство НХЛ расторгнуть контракты с российскими хоккеистами.