Экс-вратарь «Спартака» Гашек призвал задавать вопросы на политических темы россиянам

Доминик Гашек уверен, что сотрудники СМИ должны чаще спрашивать о политической ситуации в мире у Александра Овечкина, а также других спортсменов из РФ и Белоруссии. Соответствующее мнение олимпийский чемпион выразил в социальных сетях.