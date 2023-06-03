«Никогда не конкурировала»: Пригожин об отношении ЧВК «Вагнер» к российской армии

Создатель ЧВК «Вагнер» выступил за то, чтобы российская армия становились сильнее и могущественнее. Однако ситуация, сложившаяся в настоящее время в рядах ВС РФ, этому не способствует. Пригожин указал на лизоблюдство и чинопочитание в государственной военной структуре.