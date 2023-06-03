«Никогда не конкурировала»: Пригожин об отношении ЧВК «Вагнер» к российской армии

Бойцы ЧВК «Вагнер» никогда не конкурировали с представителями ВС России. На это обратил внимание основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Создатель ЧВК «Вагнер» выступил за то, чтобы российская армия становились сильнее и могущественнее. Однако ситуация, сложившаяся в настоящее время в рядах ВС РФ, этому не способствует. Пригожин указал на лизоблюдство и чинопочитание в государственной военной структуре.
Таким образом он ответил на запрос редакции канала «Ног Ирыстон» об опасности информационной конфронтации «музыкантов» и регулярной армии.
«ЧВК "Вагнер" никогда не конкурировала с российской армией. ЧВК "Вагнер", как относительно небольшая, но очень эффективная структура, борется за то, чтобы солдаты и офицеры армии могли с достоинством выполнять свою задачу по обороне страны. Поэтому ЧВК "Вагнер" идет вперед и хочет, чтобы армия получала все необходимые навыки и технологии, которые есть передовые, которые есть у ЧВК "Вагнер"», — объяснил предприниматель в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин призвал Следственный комитет и прокуратуру России организовать проверку в отношении ряда высших функционеров Минобороны. Он адресовал ведомствам соответствующие письма.