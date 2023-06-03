Олимпийский чемпион Лесун призвал российских спортсменов выступать в нейтральном статусе

Многократный чемпион мира по спортивному пятиборью Александр Лесун призвал российских спортсменов выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.
Российским спортсменам нужно соглашаться участвовать в международных соревнованиях, несмотря на запрет на использование государственной символики, убежден Александр Лесун. Соответствующее мнение олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро озвучил в разговоре с журналистами РИА Новости.
«Нужно соглашаться. С флагом, без флага – мировая элита знает, откуда человек приехал. А то, что творятся какие-то подковерные игры – это второстепенно», — отметил Лесун.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в турнирах под нейтральным флагом. При этом спортсмены, поддержавшие СВО на Украине, не смогут выступать на соревнованиях.