СМИ вспомнили о первых жертвах обстрелов ВСУ в Брянской, Курской и Белгородской областях

Водитель-дальнобойщик Василий Мерзликин тоже стал жертвой артиллерийской атаки, когда перевозил сырье на завод в Курскую область. Его убило 19 мая 2022 года. Через неделю погибла жительница села Журавлевка в Белгородской области, которая также попала под обстрел. В той же Журавлевке убило и военного священника, протоиерея Олега Артемова. Он был помощником командира бригады по работе с верующими, пишет iReactor.