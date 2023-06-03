СМИ вспомнили о первых жертвах обстрелов ВСУ в Брянской, Курской и Белгородской областях

Российские приграничные территории все чаще попадают под обстрел ВСУ. Журналисты вспомнили о мирных жителях, которые стали жертвами украинских атак.
Первым погибшим при нападении ВСУ на Белгородскую область стал 18-летний Руслан Нефедов. 11 мая 2022 он попал под огонь во время прогулки. Руслан скончался от ранения на руках медиков.
Водитель-дальнобойщик Василий Мерзликин тоже стал жертвой артиллерийской атаки, когда перевозил сырье на завод в Курскую область. Его убило 19 мая 2022 года. Через неделю погибла жительница села Журавлевка в Белгородской области, которая также попала под обстрел. В той же Журавлевке убило и военного священника, протоиерея Олега Артемова. Он был помощником командира бригады по работе с верующими, пишет iReactor.
Среди погибших на российской территории был и срочник 19-летний Никита Кошелев. Молодому человеку оставалось до окончания службы 2,5 месяца. Его перекинули на границу Белгородской области и Украины из-под Нижнего Новгорода.
Отметим, что пограничники, которые охраняют российский рубежи отражают атаки диверсионных групп несмотря на то, что рискуют жизнью. Так, 27 мая 2022 года 6 сотрудников пограничной службы погибли в схватке с украинскими диверсантами, которые вторглись на территорию России.