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Лионель Месси сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона

Спорт
Лионель Месси сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси подтвердил информацию об уходе из французского «Пари Сен-Жермен».

Лионель Месси сообщил, что уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона-2022/23. Об этом семикратный обладатель «Золотого мяча» рассказал в интервью ESPN.

«Я был счастлив представлять "ПСЖ". Мне действительно нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболиста. Я хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт», — отметил Месси.

Стоит отметить, что вскоре после публикации интервью Месси EPSN удалил интервью. Аргентинский футболист выступает за парижский клуб с 2021 года. В составе «ПСЖ» Месси дважды выигрывал чемпионат Франции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 35-летнего форварда в 45 миллионов евро.

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