Лионель Месси сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона

Стоит отметить, что вскоре после публикации интервью Месси EPSN удалил интервью. Аргентинский футболист выступает за парижский клуб с 2021 года. В составе «ПСЖ» Месси дважды выигрывал чемпионат Франции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 35-летнего форварда в 45 миллионов евро.