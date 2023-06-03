Лионель Месси сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси подтвердил информацию об уходе из французского «Пари Сен-Жермен».
Лионель Месси сообщил, что уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона-2022/23. Об этом семикратный обладатель «Золотого мяча» рассказал в интервью ESPN.
«Я был счастлив представлять "ПСЖ". Мне действительно нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболиста. Я хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт», — отметил Месси.
Стоит отметить, что вскоре после публикации интервью Месси EPSN удалил интервью. Аргентинский футболист выступает за парижский клуб с 2021 года. В составе «ПСЖ» Месси дважды выигрывал чемпионат Франции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 35-летнего форварда в 45 миллионов евро.