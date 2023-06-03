Песков: коллективный Запад начал «комбинированную войну» против России

Коллективный Запад в настоящее время разжег «комбинированную войну» против России. На это обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Таким образом он отреагировал на недавний выпад главы Франции Эммануэля Макрона. Он предложил организовать мирный саммит по Украине в Париже. Представитель Кремля в свою очередь признался, что не слышал официальных заявлений по этому поводу.
«Сейчас Украина — это фактически инструмент конфликта. Конфликт действительно стал более широким, коллективный Запад ведет комбинированную войну против нашей страны», — отметил Песков.
По его словам, Пятая республика больше не относится к нейтральным странам, которые могут иметь какие-либо притязания на роль модератора. Песков связал это с тем, что французские власти фактически участвуют в конфликте на украинской стороне.