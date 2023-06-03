Гридчина: публикация Венгрией «неполной» карты Украины является довольно символичной

Публикация Венгрией карты Украины без Крыма в ее составе оказалась довольно символичной и закономерной. Так считает глава украинской общины в регионе Анастасия Гридчина.
Ранее венгерское правительство поделилось видеороликом, призывающим к деэскалации украинского конфликта дипломатическим путем. На кадрах пользователи увидели карту, на которой полуостров не был присоединен к Украине.
«Страны Европы прочувствовали на себе, какие колоссальные экономические последствия для них имеет конфликт на Украине. Поэтому публикация подобной карты — символичная и закономерная реакция», — объяснила Гридчина РИА Новости.
По ее словам, США не думают о своих «вассалах» в Европе, а лишь «выбивают» больше денег для украинцев, что в свою очередь «надоело европейцам». На этом фоне Гридчина спрогнозировала появление карты Украины без учета Донбасса и Галичины.