Джонс-младший рассказал, при каком условии выйдет на боксерский бой с Емельяненко

Американский боец Рой Джонс-младший назвал условие для проведения поединка с российской легендой MMA Федором Емельяненко.
Рой Джонс допустил возможность участия в боксерском поединке с Федором Емельяненко в случае выполнения одного условия. Слова бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе приводит «Матч ТВ».
«Интерес есть, но только если, конечно, по деньгам будет все в порядке. Просто нет смысла выступать двум легендам и не получать за это высокую плату», — отметил Джонс-младший.
Последний бой с участием 54-летнего американца состоялся в апреле. Джонс-младший раздельным решением судей уступил экс‑чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису.