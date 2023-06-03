«Страшнейший фактор деморализации ВСУ»: Колташов поведал о сценарии развала фронта

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что Россия может мирными инициативами разрушить украинскую государственность изнутри. Свою позицию он объяснил в интервью «Украина.ру»
По словам эксперта, сейчас Москве невыгодно давать «передышку» Киеву, поскольку он использует эту паузу для наращивания сил и довооружения. Колташов намекнул, что мирные переговоры могут сыграть на руку России. Чтобы это понять, достаточно поставить себя на место простого бойца ВСУ.
«У России на этих переговорах будет сильная позиция. Москва может сказать, что все фашисты должны быть наказаны. Позиция Украины в этом случае будет слабой. Они скажут: "Да, война не получилась, народ и тыл устал". А этот солдат-нацист подумает: "Так, я тут наделал столько кровавых преступлений, а мои начальники обо всем договорятся и выдадут меня". Это будет страшнейший фактор деморализации ВСУ, который приведет к развалу фронта. Будет то же самое, как если бы Гитлер начал переговоры в 1944 году, пообещав отменить фашизм, наказать СС и распустить Гестапо», — объяснил политолог.
Когда «фашистские режимы», добавил Василий Колташов, начинают разваливаться, они делают это, прежде всего, в тылу, а уже потом «затухает» фронт.
«В случае с Германией было то же самое. Даже Манштейн вспоминал, что фронт не знал настроений тыла. Потому что консервы и сухпайки солдаты получали, офицеры тоже не роскошествовали, поэтому они не сдавались до самого конца войны. Зато в тылу все чувствовали, что все движется к концу. На Украине происходит то же самое. Не говоря уже о простой обывательской позиции, что никто не хочет умирать», — сообщил эксперт.
Ранее Колташов обращал внимание, что Франция пытается маневрировать, чтобы, сохраняя лицо, попытаться как-то договориться с Россией. Именно с этим связано заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы уже потерпела на Украине «стратегическое поражение».