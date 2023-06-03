«Страшнейший фактор деморализации ВСУ»: Колташов поведал о сценарии развала фронта

По словам эксперта, сейчас Москве невыгодно давать «передышку» Киеву, поскольку он использует эту паузу для наращивания сил и довооружения. Колташов намекнул, что мирные переговоры могут сыграть на руку России. Чтобы это понять, достаточно поставить себя на место простого бойца ВСУ.