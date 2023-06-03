Союзное государство в 1,5 раза увеличило размер финансирования гуманитарных программ

Власти России и Белоруссии в рамках Союзного государства (СГ) в 1,5 раза нарастили объем финансирования проектов, направленных на гуманитарную сферу, заявил государственный секретарь объединения Дмитрий Мезенцев.
Представитель ассоциации, участвуя в проходящем в Москве Российско-белорусском форуме историков, отметил, что средства были направлены на субсидирование кадетской смены и спартакиад.
Бюджет Союзного государства на 2023 год был утвержден в конце декабря 2022 года. При этом, зампредседателя комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам СГ Людмила Нижевич отмечала, что тот был сформирован с профицитом порядка 900 млн рублей.