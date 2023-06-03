Киев выразил официальный демарш властям Венгрии из-за публикации карты Украины без Крыма

Официальный Киев выразил демарш венгерской стороне после публикации Будапештом видео с картой Украины без Крымского полуострова, говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
По словам представителей МИД, власти Венгрии должны прекратить создавать провокации и соблюдать международные обязательства в рамках членства в Евросоюзе, НАТО и ООН.
«По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне», — сказано в сообщении.
Венгерские власти до этого обнародовали видео с призывом к мирному урегулированию конфликта. Однако на карте, которую показали в ролике, Крыма не было в составе Украины.