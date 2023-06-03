МИД Украины: Киев категорически отверг мирные инициативы Индонезии

Киев категорически отверг мирные предложения Индонезии по урегулированию ситуации на Украине, включая идею проведения референдума на «спорных территориях», сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
По словам дипломата, представители Киева предложили властям Индонезии поддержать «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского. В то же время руководство страны положительно оценило внимание, которое Джакарта уделяет урегулированию кризиса.
«При этом никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет», — написал Николенко в соцсети.
Ранее сообщалось, что Индонезия предложила создать демилитаризованную зону и ввести на Украину миротворцев ООН.