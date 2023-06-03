Эрдоган принес присягу в парламенте Турции и официально стал главой республики

Реджеп Тайип Эрдоган на официальном уровне вступил в должность президента Турции на пятилетний срок. Он принес соответствующую присягу в местном парламенте.
Переизбранному главе республики отдали протокол Высшего избирательного совета, где говорилось о его победе во втором туре выборов. Документ вручил глава Партии националистического движения и старейший депутат Девлет Бахчели.
Планируется, что после этого Эрдоган нанесет визит в мавзолей основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.
Напомним, что второй этап голосования завершился для действующего главы Турции с результатом более 52,13%. Его главный конкурент, единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, заручился поддержкой почти 48% избирателей.