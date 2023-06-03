Кедми: Киеву не стоит рассчитывать на поддержку со стороны стран НАТО

Украина напрасно ждет военную поддержку от стран НАТО, так как последние смертельно боятся вступить в прямой конфликт с Россией. Таким мнением во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился израильский аналитик Яков Кедми.
«НАТО смертельно боится военной схватки.... Поэтому они хотят сделать все, но, чтобы им за это ничего не было. Поэтому они никогда не примут Украину в НАТО», — отметил эксперт.
По его словам, Североатлантический альянс сделает все, чтобы не допустить военного столкновения с Россией, так как в опасности окажутся все союзные государства. Кедми убежден, что киевскому режиму не стоит надеться на неожиданную помощь со стороны НАТО.