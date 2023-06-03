Сложная дилемма: США рассматривают два сценария для решения украинского конфликта

В эфире программы «Царьград. Главное» экономический обозреватель Юрий Пронько напомнил, что украинские власти неоднократно заявляли о планах запустить контрнаступление против России весной этого года. Но как раз перед началом лета представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что кампания переносится на лето.
В то же время, 2 июня, венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал помешать началу украинского наступления, предупредив, что оно приведет к огромному количеству жертв и завершится «кровавой бойней».
Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал эту ситуацию и объяснил, что в настоящее время на Западе происходит борьба двух групп влияния: одна стремится смягчить конфликт на Украине, а другая – привести к его обострению.
Мотив представителей первого лагеря заключается в том, что США уже получили все возможные преимущества от ситуации на Украине, уверен Коктыш.
«Европа деиндустриализована, подсажена на американские энергоносители, ее промышленность переезжает в США. Поэтому конфликт нужно подмораживать и переходить к Китаю, который является для Штатов главной проблемой. С другой стороны, есть часть элиты и связанные с ней инвесторы, которые поставили все на украинский кризис. Естественно, они планируют выиграть от него еще больше и будут держать курс на дальнейшую эскалацию», — объяснил специалист.
Ранее Кирилл Коктыш предрек «непубличный» ответ России на решение Молдавии запретить въезд президенту Владимиру Путину.