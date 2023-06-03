Сложная дилемма: США рассматривают два сценария для решения украинского конфликта

В эфире программы «Царьград. Главное» экономический обозреватель Юрий Пронько напомнил, что украинские власти неоднократно заявляли о планах запустить контрнаступление против России весной этого года. Но как раз перед началом лета представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что кампания переносится на лето.