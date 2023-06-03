Ученые предупредили о глобальной катастрофе из-за пресной воды, которая погубит цивилизацию

Недостаток пресной воды может спровоцировать мировой военный конфликт, который погубит цивилизацию.
Население Земли продолжает расти на фоне высыхания рек и озер. Водоемы загрязняются, но исправлять ситуацию никто не торопится. Строительство гидроэлектростанций создает искусственный застой воды и ее выпаривание, из-за чего в ней скапливаются болезнетворные организмы, заявил кандидат экономических наук Александр Долгушин в комментарии изданию «Новые известия».
Реки пересыхают из-за варварской вырубки лесов, которые выступают в качестве насоса. Деревьях держат грунт и делают реки водной артерией. Дефицит воды во всем мире может спровоцировать глобальную катастрофу, которая погубит целую цивилизацию.