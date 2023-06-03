Ученые предупредили о глобальной катастрофе из-за пресной воды, которая погубит цивилизацию

Население Земли продолжает расти на фоне высыхания рек и озер. Водоемы загрязняются, но исправлять ситуацию никто не торопится. Строительство гидроэлектростанций создает искусственный застой воды и ее выпаривание, из-за чего в ней скапливаются болезнетворные организмы, заявил кандидат экономических наук Александр Долгушин в комментарии изданию «Новые известия».