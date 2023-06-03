Сальдо предупредил о переброске артиллерии ВСУ на Херсонское направление

Он сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ наносят большой урон противнику, уничтожая вместе с орудиями подготовленные расчеты и склады боеприпасов ВСУ. У российских бойцов в Херсонской области есть очевидное преимущество в артиллерийских дуэлях, резюмировал Сальдо.