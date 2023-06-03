Сальдо предупредил о переброске артиллерии ВСУ на Херсонское направление

Украинские войска за последние дни перебросили артиллерийские резервы на Херсонское направление для активизации боевых действий. Об этом предупредил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противник стал активнее применять артиллерию — его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей. Также им подвезли и боеприпасы», — отметил Сальдо в интервью РИА Новости.
Он сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ наносят большой урон противнику, уничтожая вместе с орудиями подготовленные расчеты и склады боеприпасов ВСУ. У российских бойцов в Херсонской области есть очевидное преимущество в артиллерийских дуэлях, резюмировал Сальдо.