Ирландским детям запретили иметь смартфон до окончания школы — The Guardian

Жители ирландского города Грейстонс и местные школы решили запретить детям использовать смартфоны вплоть до конца средней школы, сообщает The Guardian. Такое «постановление» приняли родительские ассоциации – взрослые не хотят, чтобы школьники сталкивались со «взрослыми темами» в интернете раньше положенного.
«Чем дольше мы сможем сохранять их детство, тем лучше», – заявила мама младшеклассника Лора Борн.
С аналогичным предложением выступили школы и родители в городе Уиклоу, опасаясь, что смартфоны рано знакомят малышей с материалами «18+»
«Детство становится все короче и короче. И мы видим, из-за чего это происходит», – отметила Рэйчел Харпер, директор школы Святого Патрика.
Ирландские школы и раньше запрещали или ограничивали использование смартфонов во время учебы, но младшеклассники, у которых уже есть странички в соцсетях, подбивали сверстников тоже зарегистрироваться. Общегородская политика запрета смартфонов решает эту проблему: теперь они будут недоступны для всех детей в равной степени.
Одновременно с тем решается проблема скандалов в семье из-за увлечения ребенка смартфоном. Теперь родители смогут сказать чадам, что это не их решение, а общегородской запрет – и дети не будут закатывать истерики взрослым.
Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли уже порекомендовал ввести такую политику на уровне всей страны. С ним согласны многие родители.
«Это было проклятием моей жизни, я потеряла свою дочь. Они сидят в смартфонах, как роботы, поглощенные этим миром TikTok или чем-то еще», – заявила мама 13-летней школьницы Никии Барри.
Дети реагируют на запрет лучше, чем ожидалось. Многие согласны отказаться от смартфонов, если запрет будет работать для всех школьников, и не видят в этом трагедии.
«Для меня это не конец света. Я знаю, что некоторым в моем классе это совсем не понравится. Но мы дети, что мы можем сделать?» – цитируют журналисты 12-летнего Джоша Уэбба.
Не исключено, что тенденция дойдет и до России. Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями – по его словам, своей дочери на 15-летие он купил кнопочный телефон.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает против использования iPhone на госслужбе. Подробнее – в нашей статье.