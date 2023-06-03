Ирландским детям запретили иметь смартфон до окончания школы — The Guardian

Ирландские школы и раньше запрещали или ограничивали использование смартфонов во время учебы, но младшеклассники, у которых уже есть странички в соцсетях, подбивали сверстников тоже зарегистрироваться. Общегородская политика запрета смартфонов решает эту проблему: теперь они будут недоступны для всех детей в равной степени.