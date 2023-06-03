Захарова: США все еще закрывают глаза на причины возникновения кризиса вокруг ДСНВ

Действующие власти США продолжают закрывать глаза на причины, которые спровоцировали кризис вокруг ДСНВ. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Американское руководство считает, что сложившаяся ситуация не связана с антироссийской политической линией страны. В результате, по словам дипломата, данный курс превратился в «законченную форму тотальной гибридной войны».
«В Вашингтоне по-прежнему продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису на данном направлении», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД РФ предупредила, что «отстыковать практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста» не удастся. Комментарий Захаровой привели на официальном сайте внешнеполитического ведомства государства.