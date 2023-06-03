Аналитики перечислили риски снижения уровня безработицы для российской экономики

Журналисты портала со ссылкой на опрошенных экспертов из АКРА и ВШЭ уточнили, что в начале 2023 года вышеуказанный коэффициент составлял 3,6%, но уже к апрелю снизился до 3,3%. При этом, в январе 2022 года он был на уровне 4,4%.