Аналитики перечислили риски снижения уровня безработицы для российской экономики

Безработица в России в настоящее время находится на исторически низком уровне, обновляя свои показатели несколько за год, сообщает РБК.
Журналисты портала со ссылкой на опрошенных экспертов из АКРА и ВШЭ уточнили, что в начале 2023 года вышеуказанный коэффициент составлял 3,6%, но уже к апрелю снизился до 3,3%. При этом, в январе 2022 года он был на уровне 4,4%.
Такой результат мог считаться серьезным достижением для экономических властей страны. Однако он является следствием формирования «сложного, жесткого рынка труда для работодателей». При этом сейчас в России наблюдается кадровый голод в промышленной сфере, так как спрос на рабочую силу опережает ее предложение.