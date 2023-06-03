«Самые тяжелые последствия»: Белгородская область продолжает страдать от обстрелов ВСУ

Ситуация на территории Белгородской области продолжает обостряться из-за агрессии со стороны Украины. Солдаты ВСУ наносят удары по российским населенным пунктам, в результате чего погибают мирные жители.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков до этого сообщил, что украинские силовики при помощи «Градов» нанесли удары по селу Соболевка Валуйского городского округа. В этот момент люди находились во дворах своих частных домов.
«Самые тяжелые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители» — рассказал глава региона.
Украинские военные провокации также привели к гибели людей в поселке Маслова Пристань. Осколки от снарядов попали в проезжающие автомобили. В результате обстрела две женщины получили несовместимые с жизнью ранения, передают «Народные Новости».
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из артиллерии КПП в Белгородской области.