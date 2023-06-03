Депутат Рады Гетманцев: Украина не смогла выполнить до конца ни одной из программ МВФ

Депутат в беседе с журналистами местных СМИ уточнил, что в стране больше нет единства, о котором говорилось прежде. Из-за этого в государстве появились оппозиционеры. Именно в их действиях Гетманцев и увидел причину срыва выполнения программ МВФ. На фоне сложившейся ситуации организация может отказать Украине в очередном транше.