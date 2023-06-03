Депутат Рады Гетманцев: Украина не смогла выполнить до конца ни одной из программ МВФ

Правительство Украины не смогло завершить ни одной программы Международного валютного фонда из-за действий оппозиции, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
Депутат в беседе с журналистами местных СМИ уточнил, что в стране больше нет единства, о котором говорилось прежде. Из-за этого в государстве появились оппозиционеры. Именно в их действиях Гетманцев и увидел причину срыва выполнения программ МВФ. На фоне сложившейся ситуации организация может отказать Украине в очередном транше.
Глава ведомства также напомнил, что с прошлого февраля Киев получил около 50 млрд долларов. Из них от МВФ поступило всего лишь 5,6 млрд долларов.