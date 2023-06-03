Доцента СПбГУ, издевавшегося над погибшим в СВО студентом, уволили из вуза

Так, историк воспротивился стихийному мемориалу студенту Соломонову – молодой человек взял академический отпуск, чтобы отправиться на СВО, но погиб в бою в начале апреля. Белоусов вместе с «кружком» украинствующих учеников, которых он вокруг себя собрал, в день появления мемориала поставили на аватары в соцсетях фотографии антифашистских деятелей XX века в знак пресловутой борьбы с «омерзительным рашизмом» – именно в таких категориях рассуждает о родине экс-доцент во время военного конфликта.