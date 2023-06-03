Доцента СПбГУ, издевавшегося над погибшим в СВО студентом, уволили из вуза

Ректор СПбГУ Николай Кропачев подписал приказ об увольнении доцента Института истории Михаила Белоусова, который поддерживал киевский режим, организовал группу «украинствующих» учащихся и издевался над студентом Федором Соломоновым, погибшим в ходе спецоперации.
Этическая комиссия СПбГУ признала поступок Белоусова аморальным и несовместимым с воспитательными функциями. Бывший доцент вместе с единомышленниками из числа обучающихся обвинял преподавателей и студентов-патриотов в так называемом «рашизме», проводя параллели с фашистской идеологией, но в отношении героя СВО зашел слишком далеко.
Так, историк воспротивился стихийному мемориалу студенту Соломонову – молодой человек взял академический отпуск, чтобы отправиться на СВО, но погиб в бою в начале апреля. Белоусов вместе с «кружком» украинствующих учеников, которых он вокруг себя собрал, в день появления мемориала поставили на аватары в соцсетях фотографии антифашистских деятелей XX века в знак пресловутой борьбы с «омерзительным рашизмом» – именно в таких категориях рассуждает о родине экс-доцент во время военного конфликта.
«Доцент Белоусов М. С. вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента. Услышанное оставляет тяжелое впечатление, в данном случае речь идет уже не только об этике, а о нарушении моральных и нравственных устоев личности. Вызывает недоумение тот факт, что данные действия осуществлены преподавателем, тем человеком, на которого возложена обязанность воспитывать подрастающее молодое поколение. Все это недопустимо для гражданина, а тем более для преподавателя», – сказано в заключении Комиссии по этике в СПбГУ.
Примечательно, что Белоусов метил в кресло декана, а выходки его подпевал долго терпели в главном вузе Санкт-Петербурга, несмотря на жалобы студентов. Например, когда российские войска отступали из Харьковской области, «заукраинцы» раздавали в коридорах учебного заведения изюм и конфеты «Азовская коровка».
Подробнее о том, как доцент Белоусов и команда идеологически «обработанных» им студентов вели антироссийскую деятельность в стенах СПбГУ и почему на это закрывало глаза руководство университета – в нашей статье.