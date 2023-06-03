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Депутат Госдумы Шеремет одной фразой описал слова Уоллеса о «захвате» Крыма ВСУ

Политика
Депутат Госдумы Шеремет одной фразой описал слова Уоллеса о «захвате» Крыма ВСУ

Министр обороны Британии Бен Уоллес не видит ничего «дальше своего носа». Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Политик высказался о словах Уоллеса по «захвату» Крыма. В беседе с журналистами РИА Новости Шеремет одной фразой описал высказывание британского министра.

«Его мнение – не более чем фантазия и политическая слепота», – говорится в комментарии депутата Госдумы.

Шеремет призвал Уоллеса обратить внимание на проблемы в Британии. Глава ведомства ранее допустил захват Крыма украинской стороной.

По словам депутата, слова министра могут быть намеком на предстоящее поражение ВСУ в конфликте.

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