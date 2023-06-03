Депутат Госдумы Шеремет одной фразой описал слова Уоллеса о «захвате» Крыма ВСУ

Министр обороны Британии Бен Уоллес не видит ничего «дальше своего носа». Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Политик высказался о словах Уоллеса по «захвату» Крыма. В беседе с журналистами РИА Новости Шеремет одной фразой описал высказывание британского министра.
«Его мнение – не более чем фантазия и политическая слепота», – говорится в комментарии депутата Госдумы.
Шеремет призвал Уоллеса обратить внимание на проблемы в Британии. Глава ведомства ранее допустил захват Крыма украинской стороной.
По словам депутата, слова министра могут быть намеком на предстоящее поражение ВСУ в конфликте.