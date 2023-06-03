Эксперты MWM назвали самый опасный для противника российский самолет в зоне СВО

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 за время проведения спецоперации по защите Донбасса доказали свою высокую эффективность, как при ударах по наземным объектам ВСУ, так и в воздушных боях. Об этом пишут обозреватели американского издания Military Watch Magazine (MWM).
«Судя по тому, как часто эти самолеты поставляют в российскую армию за последний год, можно сделать один вывод. Основной боевой мощью ВКС РФ в воздухе являются именно Су-34», — отмечается в публикации, ее пересказ предоставлен «ПолитЭкспертом».
За счет высокой маневренности, современной авионики и бортового оборудования, а также мощного дальнобойного вооружения самолет Су-34 можно назвать самым опасным противником украинских ВВС, резюмировали аналитики MWM.