Эксперты MWM назвали самый опасный для противника российский самолет в зоне СВО

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 за время проведения спецоперации по защите Донбасса доказали свою высокую эффективность, как при ударах по наземным объектам ВСУ, так и в воздушных боях. Об этом пишут обозреватели американского издания Military Watch Magazine (MWM).