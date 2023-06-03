Федор Емельяненко допустил участие в боксерском бою с Роем Джонсом

Президент Союза MMA России Федор Емельяненко не исключил, что проведет боксерский поединок с американцем Роем Джонсом-младшим.
Федор Емельяненко сообщил, что заинтересован в участии в боксерском поединке и не исключил, что согласится подраться с Роем Джонсом. Слова 46-летнего спортсмена приводит Metaratings.
«Возможно ли организовать этот бой в России? Я думаю, у отечественных промоутеров, которые занимаются организацией боксерских поединков, есть деньги, чтобы организовать этот бой», – отметил глава союза MMA России.
На счету Емельяненко 40 побед и шесть поражений за карьеру в смешанных единоборствах. Еще один поединок с участием россиянина завершился вничью. Емельяненко владеет титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.