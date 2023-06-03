Зеленский призвал Китай «сдержать» Россию в украинском конфликте

В руководству Китая не в первый раз обращаются зарубежные лидеры. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта. Власти КНР не отказались от мирного разрешения. Однако напомнили, что не являются участниками конфликта.