Китай не должен оставаться в стороне на фоне украинского конфликта. Так считает глава киевского режима Владимир Зеленский.
Украинский лидер прокомментировал позицию Пекина по кризису в беседе с журналистами The Wall Street Journal. Зеленский призвал китайские власти «сдержать» Россию в конфликте. При этом он отметил, что КНР является более «мощным» государством.
В руководству Китая не в первый раз обращаются зарубежные лидеры. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта. Власти КНР не отказались от мирного разрешения. Однако напомнили, что не являются участниками конфликта.