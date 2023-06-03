Народным дружинам – быть? Почему власти не вооружают россиян даже после атак ДРГ

Так или иначе, «легализация» народных дружин в правовом поле и даже разрешение на ношение оружия – вопрос нескольких чтений, особенно когда об этом заговорили уже в обеих палатах парламента. Куда более масштабная проблема в самой системе работы теробороны и народных дружин, а также в их обеспечении серьезным вооружением, а не только «огнестрелом».