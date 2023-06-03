Народным дружинам – быть? Почему власти не вооружают россиян даже после атак ДРГ

Атаки украинских беспилотников на российские регионы и заходы ДРГ противника в Белгородскую и Брянскую области ставят страну перед острой необходимостью подготовить и вооружить народные дружины.
Но в законодательстве РФ до сих пор остаются «белые пятна» по поводу свободного ношения оружия для дружинников, а отряды теробороны подготовлены куда хуже, чем следует, отмечают военные эксперты.
Вооружать гражданских дружинников или нет? На фоне СВО встал острый вопрос о доверии властей народу. После преступлений украинских диверсантов, стрелявших в белгородских школьников, и долетевших до Москвы боевых дронов желание самоорганизации у людей есть. Но есть ли возможности?
Россияне против дронов
Показательный инцидент произошел накануне в Севастополе: житель Инкермана подручными средствами сбил неизвестный квадрокоптер. Оказалось, что дрон был без взрывчатки, но с камерой – оперативники выясняют, кто и зачем его запустил. Смоленской области повезло меньше: днем 2 июня на территории местной нефтеперерабатывающей станции произошел взрыв после атаки украинского беспилотника.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев призывает прибегнуть к опыту Великой Отечественной войны – использовать народные дружины, аэростаты, ставить современные звукоулавливатели.
«Главы администраций должны местное население организовать: дежурство по ПВО, дежурство на постах визуального наблюдения, дежурство на крышах домов. Это должны сделать гражданские», – отмечает специалист.
Рассказать, показать, научить и отвечать за работу дружин могут ветераны Вооруженных сил РФ, «пенсионеры-ПВОшники», считает Хатылев.
Россияне против диверсантов
Отдельная тема – украинские ДРГ, периодически набегающие на Белгородскую и Брянскую области. 3 июня в Сети распространились кадры, на которых, предположительно, запечатлены шесть тел бойцов ВСУ, безуспешно пытавшихся атаковать Шебекино. При себе у террористов было четыре бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и один пикап, сообщает Readovka.
Вопрос о создании народных дружин и отрядов теробороны назрел давно: и тех, и других обучают едва ли не с начала СВО, но эффективность подготовки под большим вопросом, как и юридический статус дружин.
«Правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен, и главное, что у них нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», – заявлял в конце апреля первый зампред Совфеда РФ Андрей Турчак на встрече с президентом.
В Комитете Госдумы по обороне уже откровенно призывают поставить народные дружины, то есть рядовых граждан, на охрану границы от украинских диверсантов. При этом признается, что у РФ сейчас «нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР», говорит глава комитета Андрей Картаполов.
«Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Самое трудное – это решить для себя: мы доверяем нашему народу или нет?» – подчеркнул Картаполов в комментарии Ura.ru.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что либо «околовоенные бюрократы соберутся в кучу» и обеспечат безопасность людей на приграничных территориях, либо народ должен делать это сам и организовывать дружины.
Так или иначе, «легализация» народных дружин в правовом поле и даже разрешение на ношение оружия – вопрос нескольких чтений, особенно когда об этом заговорили уже в обеих палатах парламента. Куда более масштабная проблема в самой системе работы теробороны и народных дружин, а также в их обеспечении серьезным вооружением, а не только «огнестрелом».
Не рассчитывать на мобилизованных, а вооружаться
Учитывая долгосрочную перспективу военного конфликта и нежелание сторон идти на договоренности, Пригожин намекает, что отдать боевые действия на откуп мобилизованным у россиян не выйдет, а дать украинцам дойти до Кремля никто не хочет.
Поэтому тероборону в Белгородской, Курской и Брянской областях нужно усовершенствовать и сделать эффективной, научить бойцов всему, что умеют мобилизованные. Приблизительно каждому четвертому мужчине, проживающему в прифронтовом регионе, придется уйти в тероборону – тогда граница будет защищена.
«У вас, конечно, кроме автоматов должно быть нормальное вооружение. Должны быть гранатометы, если едет техника противника, бронированная, любая. <…> Должны быть АГС, должны быть крупнокалиберные пулеметы. Должны быть минометы 82 мм, 120 мм и, наверное, на этом по идее все», – отмечал Пригожин на встрече с отрядами теробороны.
За подразделениями теробороны должны стоять войска регулярной армии, имеющие при себе большой арсенал – их должна связывать «нормальная структура». Задача несложная: «встать как вкопанные на своем участке».
«Должны быть 2С1, Д-30, танки, "Грады", РСЗО различные. У них должны быть БПЛА, должна быть разведка», – констатировал основатель ЧВК «Вагнер».
Так или иначе, вопрос об эффективной народной самообороне и вовлечении в защиту границ гражданских обсуждается на уровне властей спустя почти полтора года после начала СВО, когда поселки Белгородской области приходится отбивать от украинских диверсантов.
По канонам известной русской пословицы – «Пока гром не грянет…»