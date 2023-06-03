Можегов: Россия послала ясный сигнал не только Зеленскому, но и Вашингтону

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал свою точку зрения по поводу мирного плана по Украине президента Владимира Зеленского, назвав его утопическим.
В ответ на это политолог Владимир Можегов поделился своим мнением с читателями «Журналистской правды».
«Безусловно, план Зеленского — это утопия. Президент России Владимир Путин ясно обозначил позицию России, принял в состав РФ новые освобожденные регионы. Послан ясный сигнал не только Зеленскому, но и всему миру, прежде всего, Вашингтону о том, как Россия собирается вести переговоры. Линия Новороссии, линия Донбасса — это минимум, с которого Россия готова вести переговоры. То есть, это линия российского государства, которая законодательно принята на всех возможных уровнях», — объяснил эксперт.
Можегов также обратил внимание на то, что имеется ввиду, когда речь идет о Западе и Украине. Он отметил, что есть «глобалистские структуры», которые стремятся к мировому господству, но их столкновение с русским миром может привести к катастрофическим последствиям.
«Есть, допустим, республиканцы, которые стоят на других совершенно позициях. Для них Америка — это дом, крепость, Родина и они должны ее защищать. То есть, для республиканцев Украина — это второстепенная вещь. Что такое Украина, это вообще непонятно сегодня», — добавил специалист.
Ранее Владимир Можегов утверждал, что стремление Вашингтона совершить перестройку Ближнего Востока обернулось катастрофическими последствиями.