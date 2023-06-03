«Конфликт улажен»: Пригожин прокомментировал ситуацию с представителями Чечни

В СМИ пытались раскрутить конфликтную ситуацию с участием чеченских политиков и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам предпринимателя, в ходе беседы с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым они обсудили все проблемные моменты.