«Конфликт улажен»: Пригожин прокомментировал ситуацию с представителями Чечни

В СМИ пытались раскрутить конфликтную ситуацию с участием чеченских политиков и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам предпринимателя, в ходе беседы с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым они обсудили все проблемные моменты.
«В настоящий момент конфликт улажен и, собственно говоря, я пообщался в тот же день, мне позвонил Рамзан. Мы с ним поговорили и договорились о том, что спускаем эту всю историю на тормоза. Значит, в чем я вижу суть проблемы? Да, безусловно, высказывания, которые были, они достаточно провокационные. Там было понятно, что пытаются меня задеть и вывести на риторику 90-х, так сказать, на стрелки, приезжай, поговорим по-мужски. В чем есть проблема? Почему я молчал? Любые межнациональные конфликты в России гасятся потом очень долго», — отметил бизнесмен.
По словам основателя ЧВК «Вагнер», он не собирался критиковать отряд «Ахмат». Претензии касаются непосредственно высших чинов Минобороны РФ.
«Эти заявления, а первое заявление прозвучало в три часа ночи от Делимханова вдруг неожиданно, якобы на то, что я отозвался об "Ахмате" в каких-то там неуважительных формах. Но потом много раз повторялось о том, что не надо критиковать министра обороны и начальника генерального штаба. Критикую я министра обороны и начальника генерального штаба, поскольку считаю, что они не выполняют свои обязанности. Снаряды нам не давали, и у меня погибшими большое количество людей именно по этой причине, и мы будем дальше разбираться вплоть до того, пока соответствующие возмездия этих персонажей и многих других еще вокруг не настигнут», — объяснил Пригожин.
Бизнесмен повторно заострил внимание на том, что никаких оскорблений с его стороны в адрес «Ахмата» не прозвучало.
«Тем более, что никто оскорбительно об "Ахмате" не отзывался, и в том числе я выложил видео, в котором четко понятно, что абсолютно нормальные отношения, и я нигде не позволил себе каким-то образом их критиковать, а сказал о том, что Рамзан Ахматович прав по поводу мобилизации, я с ним полностью согласен, а что касается действий "Ахмата" в ДНР, то я не в курсе, что они будут делать, поскольку на войне не принято делиться своими планами, это действительно так, подразделения между собой не рассказывают, что они будут делать, а если рассказывают, то это их личная прерогатива спрашивать неприлично просто», — высказался предприниматель.
Говоря про попытки ВСУ атаковать Белгородскую область, Пригожин подчеркнул, здесь есть промахи Минобороны РФ. Бойцы «оркестра» полны решимости встать на защиту приграничного региона.
«Пока мы все сосредотачиваемся в тыловых зонах, если министерство обороны в ближайшее время не прекратит то, что происходит в Белгородской области, не прекратит тот беспредел, который идет по захвату территории Российской Федерации, а уже идет фактически захват этой территории, то безусловно мы придем в Белгородскую область и защитим наш, подчеркиваю, российский народ, всех тех, кто там проживает, русских, дагестанцев, чеченцев, кого угодно, этнических украинцев в том числе. И ожидать приглашения чьего-то и спрашивать можно нам или нет, мы не будем», — публикует комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Основатель «оркестра» добавил, что «музыканты» лишь потребуют боеприпасы, чтобы иметь реальную возможность противостоять противнику.