Элементы Минских соглашений присутствуют в индонезийской идее по урегулированию украинского конфликта, сообщили источники журналистов из Москвы.
По информации РИА Новости, Киев до этого при поддержке Запада саботировал те элементы минских договоренностей, которые теперь имеются в плане Индонезии.
Комментируя саму идею индонезийских представителей, информатор отметил, что любые мирные инициативы по Украине заслуживают право на изучение.
Ранее сообщалось, что глава военного ведомства Индонезии Прабово Субианто обнародовал план по стабилизации ситуации на территории Украины. Чиновник предложил создать демилитаризованную зону с размещением миротворцев ООН.