Bulgarian Military: западные истребители F-35 оказались уязвимы перед комплексами РЭБ советского производства

Пилот западного истребителя F-35 был очень напуган возможностями российского Су-30, который был оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы еще совестного производства. Об этом пишет издание Bulgarian Military. Эксклюзивный пересказ материала представляет «ПолитРоссия».
Отмечается, что инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда F-35 попытался приблизиться к транспортному самолету Ан-12 ВКС России, но был перехвачен Су-30. При этом системы обнаружения самолета НАТО не отреагировали на приближение российского истребителя.
«Это было настолько внезапно, что я просто замер от страха», — рассказал пилот F-35.
По мнению экспертов издания, системы F-35 были обезврежены комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины», который был разработан еще в 1980-х годах. Указанный комплекс помогает самолету-носителю задерживать обнаружение его противником.