Bulgarian Military: западные истребители F-35 оказались уязвимы перед комплексами РЭБ советского производства

Отмечается, что инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда F-35 попытался приблизиться к транспортному самолету Ан-12 ВКС России, но был перехвачен Су-30. При этом системы обнаружения самолета НАТО не отреагировали на приближение российского истребителя.