С Новым Годом!

Посол РФ Грызлов: «пятерка» ЕАЭС получила возможность приступить к новому этапу интеграции

Политика
Посол РФ Грызлов: «пятерка» ЕАЭС получила возможность приступить к новому этапу интеграции

Страны «пятерки» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получили уникальную возможность стать участниками нового процесса интеграции, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов.

По словам дипломата, Москва вместе с Белоруссией и Казахстаном в 2010 году стояли у истоков при формировании Таможенного союза. ЕАЭС был создан после присоединения к объединению Армении и Киргизии.

«Сегодня у стран "пятерки" есть уникальная возможность стать участниками нового этапа интеграции на евразийском пространстве», — написал посол РФ в своей статье.

Грызлов ранее сообщил, что ЕАЭС и Союзное государство Москвы и Минска заложат основу для Большого евразийского партнерства.

#еаэс #грызлов #Белоруссия