Посол РФ Грызлов: «пятерка» ЕАЭС получила возможность приступить к новому этапу интеграции

Страны «пятерки» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получили уникальную возможность стать участниками нового процесса интеграции, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов.
По словам дипломата, Москва вместе с Белоруссией и Казахстаном в 2010 году стояли у истоков при формировании Таможенного союза. ЕАЭС был создан после присоединения к объединению Армении и Киргизии.
«Сегодня у стран "пятерки" есть уникальная возможность стать участниками нового этапа интеграции на евразийском пространстве», — написал посол РФ в своей статье.
Грызлов ранее сообщил, что ЕАЭС и Союзное государство Москвы и Минска заложат основу для Большого евразийского партнерства.