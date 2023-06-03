Минобороны РФ наградило военнослужащих-участников отражения атаки украинской ДРГ на Шебекино

Военнослужащим ВС РФ, принимавшим непосредственное участие в отражении попытки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) атаковать Шебекино, вручены государственные награды. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно информации, представители командования российской группировки войск «Запад» вручили отличившимся в Шебекино бойцам медали «За отвагу», «За боевые отличия» и «За спасение погибавших», а также ордена Мужества.
Напомним, накануне российский спецназ успешно предотвратил попытку украинских диверсантов атаковать населенный пункт Шебекино в Белгородской области.