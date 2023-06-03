Лавров озвучил одну очевидную цель Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил очевидную цель Запада по переписыванию истории.
В обращении к участникам пленарного заседания российско-белорусского форума историков глава внешнеполитического ведомства отметил, что иностранные игроки хотят поссорить братские народы России и Белоруссии, а также исключить укрепление Союзного государства Москвы и Минска.
Ранее сообщалось, что Лавров обвинил западные государства во лжи после реакции некоторых стран на удары украинских беспилотников по Москве. Министр осудил иностранных игроков за поставки оружия Киеву.