С Новым Годом!

Лавров озвучил одну очевидную цель Запада

Политика
Лавров озвучил одну очевидную цель Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил очевидную цель Запада по переписыванию истории.

В обращении к участникам пленарного заседания российско-белорусского форума историков глава внешнеполитического ведомства отметил, что иностранные игроки хотят поссорить братские народы России и Белоруссии, а также исключить укрепление Союзного государства Москвы и Минска.

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил западные государства во лжи после реакции некоторых стран на удары украинских беспилотников по Москве. Министр осудил иностранных игроков за поставки оружия Киеву.

#лавров #запад #Белоруссия #мид рф