Леонков выделил несколько последних успехов российской армии, включая уничтожение установок Patriot в Киеве, поражение крупного склада боеприпасов с обедненным ураном в Хмельницком, а также удары по штабам офицеров НАТО в Киеве и Львове. Он также отметил, что особенно выделяется вывод из строя последнего боевого корабля ВСУ и центра морских операций в Одессе.