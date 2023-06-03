«Накрыли 98 британских офицера»: Леонков поведал о странном контрнаступлении ВСУ

Ряд украинских СМИ заявляют, что контрнаступление ВСУ идет полным ходом. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, последние события, связанные с потерей украинской армией Бахмута и критическими ударами российской авиации по объектам базирования офицеров НАТО, несут скорее отрицательный характер для общества, чем положительный.
Реально контрнаступление Украины перешло в плоскость информационной войны, заявил эксперт в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает «Царьград».
Леонков выделил несколько последних успехов российской армии, включая уничтожение установок Patriot в Киеве, поражение крупного склада боеприпасов с обедненным ураном в Хмельницком, а также удары по штабам офицеров НАТО в Киеве и Львове. Он также отметил, что особенно выделяется вывод из строя последнего боевого корабля ВСУ и центра морских операций в Одессе.
«В этом центре мы накрыли 98 специалистов, 22 из них — британские офицеры. Привет [британскому премьеру Риши] Сунаку теперь передают. Из ада. Странное у них какое-то выдалось начало контрнаступления, о котором кричат на каждом углу. Я бы с такими провалами помалкивал», — поделился мнением военный эксперт.
Алексей Леонков также призвал к тому, чтобы руководство Украины было признано террористической организацией, а Запад — ее пособником. По его мнению, это позволит российской армии не ограничивать себя в применении военной силы против врага.
Ранее военный эксперт объяснил уязвимость F-16 перед российской армией.