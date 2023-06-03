Фанаты «Алании» обратились к Путину с просьбой допустит клуб к стыковым матчам РПЛ

Письмо на имя Владимира Путина написали фанаты владикавказской «Алании», занимающей третье место в турнирной таблице Первой лиги. Болельщики попросили главу государства повлиять на ситуацию с допуском клуба из Северной Осетии к участию в стыковых матчах за выход в РПЛ. Текст письма приводит «РБ Спорт».