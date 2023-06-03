Фанаты «Алании» обратились к Путину с просьбой допустит клуб к стыковым матчам РПЛ

Болельщики «Алании» попросили президента России Владимира Путина разрешить клубу принять участие в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.
Письмо на имя Владимира Путина написали фанаты владикавказской «Алании», занимающей третье место в турнирной таблице Первой лиги. Болельщики попросили главу государства повлиять на ситуацию с допуском клуба из Северной Осетии к участию в стыковых матчах за выход в РПЛ. Текст письма приводит «РБ Спорт».
«Сегодня футбол в регионе вновь может стать фактором социального благополучия на фоне непростого времени проведения СВО», — отметили фанаты «Алании».
Владикавказский клуб не получил лицензию РФС-1, которая дает право выступать в РПЛ. Основной причиной отказа стала неготовность стадиона «Алании». Клуб из Северной Осетии проводит домашние матчи Первой лиги в Грозном.