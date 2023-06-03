Медведев посоветовал уехавшим россиянам не мечтать о возвращении в «дружную семью» ЕС

Россия на сегодняшний день сильно отличается от того государства, которое существовало до 24 февраля 2022 года. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик прокомментировал позицию и надежды уехавших в зарубежные страны россиян. Медведев посоветовал этим гражданам не мечтать о возвращении в «дружную семью» ЕС.
«Мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан. Мирных жителей и воинов России», — написал политик в Telegram.
Как утверждает замглавы Совбеза РФ, дискурс развития страны после начала СВО не поддается изменению. Политический лидер с такими целями будет воспринят как предатель.