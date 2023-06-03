WSJ: решение Байдена о потолке госдолга снизит расходы на обороноспособность США

Американский президент Джо Байден в ходе консультаций с законодателями принял важное решение о потолке государственного долга США. Это приведет к снижению американских расходов на военные нужды и к сокращению корабельного состава ВМС США, предупредили обозреватели издания The Wall Street Journal (WSJ).
«Расходы на Вооруженные силы США могут упасть ниже 3% от объема экономики впервые после окончания холодной войны в конце 90-х годов», — сказано в публикации.
С учетом инфляции сделка Байдена с Конгрессом США повлечет сокращение американской обороноспособности, вопреки номинальному росту бюджета Пентагона в ближайшие годы, подчеркнули аналитики WSJ.