Норкин высказался о деятельности «спонсирующей ВСУ» Земфиры

Российским законодателям следует переписать положения об иноагентах. Такое заявление сделал журналист Андрей Норкин.
Телеведущий прокомментировал сведения о «спонсирующей ВСУ» певице Земфире✱ (признана иноагентом в РФ). Как утверждается в Сети, исполнительница могла получить французское гражданство. При этом не исключено, что она обязалась вносить сумму для нужд украинской армии. В связи с этим Норкин призвал внести внятность в деятельность Земфиры✱ и текст закона об иностранных агентах.
«Она выступала с украинским флагом, что-то такое говорила на концертах – и вот она у нас чуть ли не спонсор ВСУ. И за то, и за это она иноагент. И черт знает, что с ней делать», – говорится в речи Норкина.
Земфира также отреагировала на сообщения о наличии гражданства Франции. Исполнительница описала появившиеся сведения как «мракобесие». При этом на сайте парижского суда сначала были обнародованы соответствующие документы. Однако спустя время информация исчезла с официального портала. Детали инцидента неизвестны.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами