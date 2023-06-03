Норкин высказался о деятельности «спонсирующей ВСУ» Земфиры

Телеведущий прокомментировал сведения о «спонсирующей ВСУ» певице Земфире✱ (признана иноагентом в РФ). Как утверждается в Сети, исполнительница могла получить французское гражданство. При этом не исключено, что она обязалась вносить сумму для нужд украинской армии. В связи с этим Норкин призвал внести внятность в деятельность Земфиры✱ и текст закона об иностранных агентах.