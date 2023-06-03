Колташов утверждает, что люди, находящиеся у власти в Прибалтике и Польше, по-прежнему видят себя как «сепаратистов» в отношении Советского Союза. Политолог напомнил, что Россия согласилась стать источником суверенитета этих государств лишь при условии, что они будут нейтральными. Однако они не выполнили это условие, что должно привести к отмене признания этих государств.