Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов высказался о постоянных инициативах Польши и Прибалтики против России, которые, по его мнению, имеют проамериканскую направленность. Такое мнение он высказал в беседе с «Царьградом».
Эксперт считает, что Россия должна прекратить признавать Польшу и Прибалтийские страны как суверенные государства в связи с нарушением условия нейтралитета.
Колташов утверждает, что люди, находящиеся у власти в Прибалтике и Польше, по-прежнему видят себя как «сепаратистов» в отношении Советского Союза. Политолог напомнил, что Россия согласилась стать источником суверенитета этих государств лишь при условии, что они будут нейтральными. Однако они не выполнили это условие, что должно привести к отмене признания этих государств.
«Отказ от нейтралитета должен означать отказ от признания суверенитета прибалтийских стран. Я думаю, что это уже назревает, и мы должны действовать в их отношении подобным образом. Все, что нужно, — это подписать один документ», — заявил Колташов.
По мнению специалиста, это даст возможность пресечь постоянно исходящие из этих стран инициативы против России. Он также подчеркнул, что России необходимо перестать признавать эти государства, объяснив свою позицию и остановив переговоры и экономические контакты с Прибалтикой и Польшей.
Ранее Василий Колташов высказывал мнение, что Франция пытается маневрировать, чтобы, сохраняя лицо, попытаться как-то договориться с Россией. Именно с этим связано заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы уже потерпела на Украине «стратегическое поражение».