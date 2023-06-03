«РВ»: появились первые фотографии западных танков Leopard в зоне боевых действий на Украине

Отмечается, что танки Leopard пока не были замечены непосредственно на передовой у линии разграничения сторон. Высказываются предположения, что украинские военные намеренно не вводят в бой западную бронетехнику, рассчитывая ее использовать в ходе планируемого контрнаступления ВСУ.