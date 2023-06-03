«РВ»: появились первые фотографии западных танков Leopard в зоне боевых действий на Украине

Первые танки Leopard, переданные странами Запада Киеву, появились вблизи зоны боевых действий на Украине. Фотографии западных боевых машин опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны» со ссылкой на украинские источники.
Отмечается, что танки Leopard пока не были замечены непосредственно на передовой у линии разграничения сторон. Высказываются предположения, что украинские военные намеренно не вводят в бой западную бронетехнику, рассчитывая ее использовать в ходе планируемого контрнаступления ВСУ.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страны НАТО уже передали украинским военным около 60 танков Leopard.