Чехия планирует потребовать от России плату за земли в Праге, Брно и Карловых Варах

Чешские власти хотят требовать у РФ оплачивать аренду земельных участков, где размещены некоторые российские дипломатические учреждения и объекты в Праге, Брно и Карловых Варах. Об этом сообщается в ответе МИД Чехии на запрос агентства ЧТК.
Речь идет о 59 участках площадью 49 271 квадратный метр. Москва пользуется этой землей не по назначению, то есть не в дипломатических целях, уверена Прага. Следовательно нет оснований предоставлять ее бесплатно.
Среди объектов на этих территориях МИД назвал жилой комплекс, православный храм святой Людмилы, здания российских консульств в Брно и Карловых Варах (утратили консульский статус в мае 2022 года).
В прошлом месяце Чехия устранила девять постановлений 70-х и 80-х годов, которые наделяли Советский Союз правом на бесплатное пользование земельными участками в дипломатических целях.