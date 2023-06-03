Польский портал Onet назвал «плохим шагом» запуск Georgian Airways рейсов в Европу для россиян

Польские журналисты негативно высказались о запуске транзитных перелетов для россиян в Европу через Грузию.
Авторы портала Onet возмутились открывшейся лазейкой для путешествий туристов из РФ. Это «непонятный» и «плохой шаг» со стороны Georgian Airways , считают журналисты. По их мнению, в текущей ситуации не следовало «облегчать» поездки россиян в Европу.
«Расширение списка рейсов <…> через Тбилиси — плохая новость и еще один непонятный шаг по упрощению поездок в Европу для россиян», — говорится в материале Onet.
Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways ранее расширил список транзитных перелетов для россиян. Полеты будут осуществляться в Саудовскую Аравию, Германию, Австрию и другие страны.