Польский портал Onet назвал «плохим шагом» запуск Georgian Airways рейсов в Европу для россиян

Авторы портала Onet возмутились открывшейся лазейкой для путешествий туристов из РФ. Это «непонятный» и «плохой шаг» со стороны Georgian Airways , считают журналисты. По их мнению, в текущей ситуации не следовало «облегчать» поездки россиян в Европу.