Аналитики назвали самую русофильскую страну Восточной Европы

Больше всего пророссийские и антизападные настроения распространены в Словакии. Жители этой страны симпатизируют РФ в вопросах, связанных с конфликтом на Украине. Почти 35% словаков винят в украинском кризисе Запад, еще 17% — Киев. Также меньше других Россию склонны обвинять болгары и венгры, пишет Parlamentní listy.