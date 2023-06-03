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Аналитики назвали самую русофильскую страну Восточной Европы

Общество
Аналитики назвали самую русофильскую страну Восточной Европы

Самую русофильскую страну среди государств Восточной Европы выявили специалисты аналитического центра Globsec.

Больше всего пророссийские и антизападные настроения распространены в Словакии. Жители этой страны симпатизируют РФ в вопросах, связанных с конфликтом на Украине. Почти 35% словаков винят в украинском кризисе Запад, еще 17% — Киев. Также меньше других Россию склонны обвинять болгары и венгры, пишет Parlamentní listy.

Опрос показал минимальную поддержку словаков членства своей страны в Североатлантическом альянсе. Это государство оказалось самым антизападным в Восточной Европе.

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