Алла Пугачева отказалась от продажи замка в Подмосковье

Алла Пугачева не будет продавать замок в деревне Грязь и не планирует отказываться от поездок в Россию после решения Замоскворецкого суда Москвы в отношении Максима Галкина✱ (признан иностранным агентом в РФ). Об этом информирует «МК». Источник в окружении Пугачевой сообщил, что замок занимает особое место в жизни Пугачевой и Галкина.