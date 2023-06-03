Алла Пугачева отказалась от продажи замка в Подмосковье

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева решила не продавать свой особняк в деревне Грязь Московской области.
Алла Пугачева не будет продавать замок в деревне Грязь и не планирует отказываться от поездок в Россию после решения Замоскворецкого суда Москвы в отношении Максима Галкина✱ (признан иностранным агентом в РФ). Об этом информирует «МК». Источник в окружении Пугачевой сообщил, что замок занимает особое место в жизни Пугачевой и Галкина.
«Слишком много вложено в это место чувств, эмоций. Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи», — отметил он.
Пугачева и Галкин покинули Россию вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, выступив против ее проведения. В последний раз Примадонна приезжала в РФ на похороны модельера Валентина Юдашкина.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами