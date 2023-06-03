Медик из США Рейнер озвучил плохую новость для Байдена после его падения

В эфире телеканала CNN кардиолог отметил, что это далеко не первый случай, когда американский лидер спотыкается и падает. Байдену присуща шаркающая походка, которая, вероятно, обусловлена артритом. Когда человек в таком состоянии цепляется за что-то, то ему трудно сохранять равновесие.