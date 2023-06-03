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Медик из США Рейнер озвучил плохую новость для Байдена после его падения

Политика
Медик из США Рейнер озвучил плохую новость для Байдена после его падения

Американскому президенту Джо Байдену следует использовать трость после своего очередного падения, заявил бывший медицинский советник Белого дома Джонатан Рейнер.

В эфире телеканала CNN кардиолог отметил, что это далеко не первый случай, когда американский лидер спотыкается и падает. Байдену присуща шаркающая походка, которая, вероятно, обусловлена артритом. Когда человек в таком состоянии цепляется за что-то, то ему трудно сохранять равновесие.

«Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей использовать трость на неустойчивой поверхности», — сообщил Рейнер плохую новость для Байдена.

Глава Белого дома ранее упал на выпускной церемонии в академии ВВС США. Байден развернулся на сцене и споткнулся о стоявший у его ног ящик.

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