Сенатор Шейкин предупредил россиян о возможности заражения айфонов

Сенатор заявил, что обратился к главному специалисту «Лаборатория Касперского» Сергею Голованову с просьбой оценить возможность масштабного заражения телефонов у российских пользователей. Он уверен, что компания Apple сознательно устроила эту акцию для похищения данных соотечественников.