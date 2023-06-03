Сенатор Шейкин предупредил россиян о возможности заражения айфонов

Член конституционного совета Совфеда Артем Шейкин посоветовал россиянам проверить свои айфоны из-за возможного присутствия вирусов. По его словам, появилась достоверная информация о преднамеренном заражении устройств Apple.
Сенатор заявил, что обратился к главному специалисту «Лаборатория Касперского» Сергею Голованову с просьбой оценить возможность масштабного заражения телефонов у российских пользователей. Он уверен, что компания Apple сознательно устроила эту акцию для похищения данных соотечественников.
«В связи с этим призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, наши отечественные компании оперативно разработали специальные программы, позволяющие узнать, уходит ли информация с ваших устройств в руки мошенников», — объяснил Шейкин в беседе с РИА Новости.
В целях профилактики в «Лаборатория Касперского» рекомендовали использовать утилиту для автоматического поиска следов компрометации iOS, которую предложила компания. Шейкин, в свою очередь, предложил перейти с iOS на другие гаджеты.