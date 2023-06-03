ЦБ предложил малым банкам в России искать новые форматы для развития

Кроме того, ЦБ дал участникам встречи четкий посыл о том, что ему не нравится тот факт, что многие банки с базовой лицензией не ведут бизнес, а только держат большую часть своих накоплений на местных корсчетах. Сейчас регулятор планирует в ближайшее время реализовать ряд инициатив для поддержки клиентов.