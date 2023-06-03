ЦБ предложил малым банкам в России искать новые форматы для развития

Руководство Центробанка РФ обратилось к малым финансовым организациям, предложив тем открывать корреспондентские счета за рубежом, сообщает газета «Коммерсантъ».
Журналисты портала со ссылкой на отраслевых участников уточнили, что в настоящее время на отечественном внутреннем рынке действуют 101 банк с базовой лицензией. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале лета нынешнего года встретилась с представителями вышеуказанных организаций. Им предложили создавать альянсы, а также переходить под «зонтик» более крупных фирм.
Кроме того, ЦБ дал участникам встречи четкий посыл о том, что ему не нравится тот факт, что многие банки с базовой лицензией не ведут бизнес, а только держат большую часть своих накоплений на местных корсчетах. Сейчас регулятор планирует в ближайшее время реализовать ряд инициатив для поддержки клиентов.