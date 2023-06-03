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Более 200 человек стали жертвами столкновения поездов в Индии

Происшествия
Более 200 человек стали жертвами столкновения поездов в Индии

Как минимум 288 человек получили смертельные травмы во время железнодорожной катастрофы в Индии. Еще порядка 900 граждан пострадали. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел рядом с городом Баласор. По информации издания, там пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, из-за чего 12 вагонов сошли с рельсов. Впоследствии в них врезался еще один поезд с людьми.

На месте работают более 200 бригад скорой помощи, а также около 700 спасателей. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

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