Более 200 человек стали жертвами столкновения поездов в Индии

Как минимум 288 человек получили смертельные травмы во время железнодорожной катастрофы в Индии. Еще порядка 900 граждан пострадали. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Инцидент произошел рядом с городом Баласор. По информации издания, там пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, из-за чего 12 вагонов сошли с рельсов. Впоследствии в них врезался еще один поезд с людьми.
На месте работают более 200 бригад скорой помощи, а также около 700 спасателей. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.